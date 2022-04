Manon (28) opent in juni haar eigen foodbar in nieuw kantoorgebouw

GistelGistel zal bij de start van de zomer een nieuwe horecazaak rijker zijn met Foodbar Sylvère. Manon Van Daele (28) opent op de hoek van de Torhoutse- en Nieuwpoortsesteenweg voor het eerst haar eigen zaak. Ze heeft al tien jaar ervaring in de horeca en behaalde dit jaar ook een diploma aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde. De kans bestaat dat inwoners hier ook wel eens hun burgemeester zullen tegen het lijf lopen. Manon is de partner van Gauthier Defreyne.

De naam van de nieuwe horecazaak zal bij veel wielerliefhebbers een belletje doen rinkelen. Voorheen was hier café Tourmalet gevestigd, dat in 1936 werd geopend door gevierd wielrenner Sylvère Maes. “De naam van m’n horecazaak is uiteraard een verwijzing en eerbetoon naar de lokale wielerheld en zijn indrukwekkend palmares”, vertelt Manon. Maes won klassiekers als Parijs-Roubaix (1933) en twee keer de Tour de France (1936 en 1939).

Op deze locatie werd een nieuw kantoorgebouw opgetrokken met ook plaats voor vier handel- of horecazaken. Foodbar Sylvère is de eerste horecazaak die zich kenbaar maakt. De zaak zal zo’n dertig klanten kunnen ontvangen om ter plaatse te eten. “De focus ligt op take away en snelle bediening. Daar is een reden voor: we bevinden ons op een belangrijk kruispunt van en naar Gistel, de deel- en buurgemeenten en de E40-snelweg. De zaak is ook gevestigd in een kantoorgebouw en vlakbij industriezone Konijnenbos. Dit alles zorgt voor een ideale locatie. We maken daarnaast ook werk van een gezellig terras, weg van het verkeer.”

Tijd voor een eigen zaak

Manon zal huisgemaakte broodjes, wraps, pasta’s, salades, dagschotels en burgers aanbieden. Voor de zaakvoerster zijn het nu spannende tijden. “Ik werk al tien jaar in de horeca – momenteel ben ik nog even aan de slag bij Italiaanse speciaalzaak ‘Il Piccolo Mondo’ in Gistel – en besloot dat de tijd rijp is om m’n eigen zaak op te starten. Ik stort me niet zomaar in een avontuur. In januari studeerde ik af aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Ik volgde die opleiding om dieper in te gaan op voeding en dranken, maar vooral om de theorie achter het runnen van een zaak te beheersen.”

Manon is de partner van burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). Hij steunt zijn wederhelft in haar avontuur. “Soms moet je durven springen en dat is precies wat Manon doet. Het is logisch dat ik als haar vriend af en toe een handje zal toesteken waar mogelijk, zeker bij de opstart. Ik ben beroepshalve voltijds burgemeester en heb nu al meer dan m’n handen vol, maar ik ben er zeker van dat Manon dat prima zal doen. Nu spreek ik even als burgemeester: dit nieuwe kantoorgebouw op een belangrijke ligging biedt plaats aan in totaal vier handelszaken – waaronder Sylvère – en tweehonderd werkplekken. Deze nieuwbouw heeft dus een hoog potentieel naar werkgelegenheid toe en komt de uitstraling van Gistel ten goede”, aldus Defreyne.

Jobstudenten en flexi’s kunnen zich aanmelden via foodbar@sylvere.be.