Man (46) kruipt opnieuw achter stuur na positieve ademtest en knalt wat verderop tegen boom

De man werd zaterdag rond 19.45 uur tegengehouden in de Groenestraat in het zogenaamde Nieuwland, een ruraal gebied tussen Gistel en deelgemeente Moere. Hij legde een positieve ademtest af en zag zijn rijbewijs zes uur ingetrokken. De politie was ter plaatse een tijd lang met de vaststellingen bezig en stelde een proces-verbaal op. De man werd duidelijk gemaakt dat hij niet opnieuw achter het stuur mocht kruipen.

Maar rond 20.45 kwam er plots een oproep binnen over een ongeval in de Provincieweg in Moere, amper enkele kilometers verderop. Een auto was er tegen een boom geknald ter hoogte van de Molenstraat, zonder gewonden. Het bleek opnieuw om dezelfde bestuurder te gaan. Hij moest opnieuw blazen en opnieuw resulteerde dat in een positieve ademtest. Er werd een bijkomend proces-verbaal opgesteld voor rijden tijdens een rijverbod. Zijn wagen werd getakeld. De man zal het ongetwijfeld mogen uitleggen op de politierechtbank.