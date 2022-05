Maak je afspraak online bij de diensten burgerzaken en omgeving

Brugge Avonturier Matthieu Bonne (28) op weg om 8 triatlons af te leggen in 8 dagen: “Waanzinnig in deze hitte”

Matthieu Bonne, de avonturier uit Bredene die bekend is van het tv-programma Kamp Waes, is op weg om een nieuwe stunt tot een goed einde te brengen. De 28-jarige redder in Brugge werkt donderdag zijn achtste triatlon af, in evenveel dagen en op evenveel Canarische eilanden. Nooit slaagde daar al iemand in.

12 mei