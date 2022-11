Lokale handelaars openen samen pop-upwinkel Kado & Zo voor het vierde jaar op rij: “Hier kunnen mensen kennismaken met onze producten”

GistelVoor het vierde jaar op rij organiseren enkele lokale handelaars een pop-upwinkel voor eindejaars boordevol unieke geschenken. Dit jaar is de winkel Kado & Zo te vinden in de Stationsstraat 34 waar in totaal 17 lokale handelaars hun producten verkopen. “Mensen die cadeaus zoeken voor eindejaar, zijn hier op de perfecte plek”, zegt Ann Zwaenepoel, één van de initiatiefneemster en handelaars.

Alles begon vier jaar geleden wanneer vijf lokale handelaars samen een winkeltje wilden openen voor eindejaars om hun producten te verkopen. “We begonnen toen met ons vieren, ik met mijn juwelen, Marloes met Ontwerp Marloes, Liesbeth met Guust & Co en Stien van STN.bags. Intussen zijn we heel erg gegroeid en zijn we dit jaar met 17 handelaars in totaal die hun producten hier verkopen. De handelaars spreken ons zelfs aan over de winkel omdat ze ook mee willen doen, maar we hebben natuurlijk een beperkte ruimte. We hebben dus genoeg handelaars om nog een paar jaar verder te doen.”

Volledig scherm Ann Zwaenepoel verkoopt er haar zelfgemaakte juwelen. © Benny Proot

Lokaal en handgemaakt

Nadat ze vorig jaar te vinden waren in de Stationsstraat 31, hebben ze nu een pand gevonden aan de overkant van de straat waar tot voor kort natuurwinkel balsemien was. Tot 31 december kan je er de pop-upwinkel Kado & Zo terugvinden waar de lokale handelaars hun producten verkopen. Zo vindt je er de producten van onder andere Ann Zwaenenpoel, Ontwerp Marloes, Guust & Co en STN.bags, maar ook heel veel andere leuke makers die hen dit jaar vervoegen. Denk maar aan de thee van Teas & Bees, keramiek van AD ceramics en Johan Blondeel, kaarsen van La Luz, haarspeldjes van Lily Lou, picon van De Kallebasse, kussens van Cover Up, lederwaren van LederArt, lichtkunst van Newluxx, foto’s van Lach, kersenpitkussens van Roxy Roberta of de bloempotten van Terra Bomma.

Volledig scherm Ook de thee van Teas & Bees is er te vinden. © Benny Proot

“De nadruk ligt dit jaar op lokaal en handgemaakt”, vertelt Ann. “De producten die je hier terugvindt zijn met de hand gemaakt door mensen die hier in de regio wonen. Het zijn dus ook unieke stukken die je hier kan vinden. Het zijn allemaal leuke producten die als cadeau kunnen gegeven worden voor de eindejaarsfeesten. Daarom dat we de winkel ook nu openen omdat we echt focussen op eindejaar. Het is de bedoeling dat we mensen kennis laten maken met onze producten en ideeën geven voor cadeaus. Na vier jaar zijn we intussen ook gekend in Gistel en verwachten de mensen dat we de winkel openen. We blijven dus ook verder doen met het concept en zullen volgend jaar terug zijn met onze pop-upwinkel.”

Volledig scherm Onder andere de Picon van De Kallebasse kan je er kopen. © Benny Proot

Volledig scherm De bloempotten van Terra Bomma. © Benny Proot

Volledig scherm Kaarsen van La Luz. © Benny Proot

Volledig scherm Lederen tassen en andere lederen artikels van Stien van STN.bags, 100 procent gemaakt in Zevekote. © Benny Proot

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.