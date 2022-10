Lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer wil met buurtanalyse inzetten op buurtgerichte zorg

De inwoners van Gistel centrum kregen één van de voorbije dagen een bevraging in de bus. De ingevulde exemplaren kunnen in de verschillende opgestelde brievenbussen gedeponeerd worden in de gemeentelijke gebouwen. Je kan een overzicht vinden via www.gistel.be . Enkele personeelsleden van De Zonnewijzer zullen ook aanwezig zijn op de maandagmarkt om de bezoekers te bevragen. Iedereen kan de vragenlijst digitaal invullen via een enquête op het buurtplatform Hoplr .

“Om een zo correct mogelijk beeld te kunnen vormen, hopen we op een hoge respons”, zegt schepen Michel Vincke. “De buurtanalyse gebeurt in het kader van de nieuwe rol van het lokaal dienstencentrum, inzetten op buurtgerichte zorg. Want in Gistel staat de inwoner centraal. Het eerste wat telt, is dat mensen zich thuis voelen in de buurt waar ze wonen. In zo’n buurt zijn er ontmoetingsplekken en activiteiten voor iedereen, genoeg hulp- en zorgvoorzieningen, winkels, groen, speelruimte, veilig verkeer ... alles wat nodig is om er aangenaam te wonen. Het is ook een buurt waar mensen elkaar kennen, waar ze sociale contacten hebben, een beroep op elkaar kunnen doen en ergens terecht kunnen als het nodig is.”