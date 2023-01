Leerlingen en leerkrachten SIGO vragen meer verkeersveilige maatregelen op fluodag

Oostende Acteur Sebastien Dewaele krijgt Vuurpijl van Perskring: “Ik ben wel naar Gent verhuisd, maar ik draag Oostende nog altijd in mijn hart”

Elk jaar zet Perskring Oostende een persoon of organisatie in de kijker met de uitreiking van een Vuurpijl. Dit jaar kozen de leden, dertig journalisten uit de regio, voor acteur Sebastien Dewaele omdat hij Oostende actief uitdraagt in zijn artistieke projecten.

29 januari