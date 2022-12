Leer over leven in de gevangenis tijdens het project gesloten deuren

Op woensdag 7 december kun je om 19.30 uur terecht in bibliotheek Ter Elst om te horen en ervaren hoe het leven in de gevangenis echt is. We hebben allemaal ons eigen beeld, zeker door populaire series als Orange is the New Black of Prison Break. Is dit wel echt zo? Zijn dit wel de juiste voorbeelden? Johnny Crampe, de verantwoordelijke van de bewaking in de vrouwenafdeling van Brugge, geeft op 7 december een voordracht. Deze man werkt al meer dan 30 jaar in de Belgische gevangenissen. Kom in een uur tijd meer te weten dan in talloze uren voor het tv-scherm. Deze voordracht is gratis, vooraf inschrijven is wel verplicht en kan in Zomerloos, via 059 27 98 71 of zomerloos@gistel.be.