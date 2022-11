Laurent Gouwy (42) voor het eerst in Gault&Millau-gids met Plat Préféré

SnaaskerkeEén van de nieuwkomers in de nieuwe Gault&Millau-gids is Plat Préféré in Snaaskerke. De horecazaak van Laurent Gouwy (42) kreeg een score van 13 op 20. “Dit is een heel mooie binnenkomer voor een zaak als die van mij”, zegt Laurent.

Laurent Gouwy is afkomstig uit Gent, maar heeft de liefde gevolgd naar Oostende en is uiteindelijk uitgeweken naar Snaaskerke. Daar heeft hij in 2016 zijn eigen restaurant Plat Préféré gestart waar het vroegere restaurant Manolito stond. Nu staat hij met Plat Préféré in de Gault&Millau-gids met een score van 13 op 20. En te denken dat deze chef-kok laat in de sector begonnen is. “Ik ben pas op mijn 24e in de horeca gerold nadat ik volwassenenonderwijs heb gevolgd”, vertelt Laurent. “Het was een late roeping, maar ik ken de sector al langer van thuis uit. Zo heb ik twee nonkels met een eigen zaak waar ik soms hielp als student en een moeder die les gaf in de hotelschool. Ik heb eerst enkele jaren in het buitenland gewerkt waaronder in de Côte d’Azur om vervolgens een jaar in de Karmeliet te werken in Brugge. Daarna zat ik een kleine vijf jaar bij bistro Mathilda in Oostende om dan mijn eerste eigen zaak te hebben als uitbater van de golfclub in Damme. In mei 2016 heb ik restaurant Manolito gekocht en er sindsdien Plat Préféré gestart.”

Verrast

Laurent is heel blij dat zijn zaak in de gids staat. “Ik was wel wat verrast en had dit eerlijk gezegd niet zien aankomen”, zegt Laurent. “Zo’n bezoek is steeds anoniem, dus weet je er niet van. Ik ben wel heel blij met de onverwachte opname in de gids. Ik sta al sinds het eerste jaar van mijn zaak in de guide Michelin met een Bib Gourmand wat staat voor een prijs-kwaliteitslabel en daarvoor doe ik het ook. De mensen een leuk en lekker moment geven aan een correcte prijs met kwalitatieve producten. Een 13 op 20 is een heel mooie binnenkomer voor een zaak als die van mij. Als ik naar de zaken rondom mij kijk die ook in de gids staan vind ik de quotering helemaal terecht.”

“Je doet natuurlijk geen restaurant om in de gidsen met bepaalde score te komen, maar het is een mooie erkenning in deze niet zo eenvoudige tijd als restaurantuitbater. Het is een hart onder de riem om elke dag te blijven doorgaan. Alhoewel ik een heel klein team heb is dit wel een teamprestatie waarvoor ik alle helpende handen heel dankbaar ben. Nu zullen we doorgaan zoals we bezig zijn en dan zien we wel waarheen we waaien”, besluit Laurent.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.