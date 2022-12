Landbouwers stellen sector in mooi daglicht met verlichte tractorstoet

oostende Het Oostendse bedrijf Orac rouwt om het verlies van oprichter Guy Taillieu (76): “Hij wou telkens eigenhan­dig grenzen verleggen”

Op kerstdag is Guy Taillieu op 76-jarige leeftijd overleden. Hij richtte in 1970, samen met zijn echtgenote Martine Lauwers, de Ostend Research and Application Company, kortweg Orac op. Het bedrijf groeide uit tot een internationale speler die actief is in 90 landen. “Zijn grootste plezier? Samen met collega’s, kinderen én kleinkinderen, op het bedrijf een realisatie vieren, en reeds vooruit denken aan de volgende challenge.”

29 december