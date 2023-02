Laat je fiets gratis markeren op 1 maart

oostende Koor Westerkwar­tier blikt 13 zelfge­schre­ven nummers in waaronder een ode aan Lange Nelle. “Het lied was net klaar toen de commotie uit­brak”

Het Koor Westerkwartier werd opgericht in aanloop naar Quartiers d’O afgelopen zomer en creëerde op basis van de verhalen van de 23 koorleden een repertoire met 13 nummers. Het project van KleinVerhaal is zo’n groot succes dat de koorleden binnenkort zelfs de studio induiken. Met een ode aan de Lange Nelle hebben ze al zeker een hit in Oostende.