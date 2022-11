Kunstendag voor kinderen op zondag 20 november

De kunstendag gaat door in het vrijetijdscentrum Zomerloos van 14 tot 17 uur. Kinderen zullen er kunnen deelnemen aan een workshop van De Kunstenhoek. Wanneer ze eenmaal klaar zijn met knutselen, kunnen ze genieten van een daverend optreden van De Bende. Tijdens het hele evenement kunnen kinderen en ouders genieten van een hapje en drankje verzorgd door Pieter Boone. Vooraf reserveren kan via zomerloos@gistel.be. De inkom kost 3 euro per kind, cash te betalen aan de deur, voor volwassenen is het gratis.