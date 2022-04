Kom jonge artiesten steunen tijdens Lokale Helden

“Binnen de Gintergemeenten dragen we jong plaatselijk talent een warm hart toe met het project Oaze. Het dagelijks bestuur van de cultuurraad heeft al lange tijd het voornemen om voor jonge plaatselijke groepen een forum te organiseren. Daarnaast brengt het jeugdhuis Uzuz op 30 april zijn laatste avond door in het vrijetijdscentrum Zomerloos. Vanuit al deze input is het idee gegroeid om de handen in elkaar te slaan en een avond voor en door de jeugd, of wie zich jong voelt, te organiseren”, licht schepen Ann Bentein toe.