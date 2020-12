Jonge fietser (17) deels zélf verantwoordelijk voor ongeval waarbij hij onder truck belandde

Oostende/GistelEen 17-jarige fietser is in de politierechtbank deels verantwoordelijk gesteld voor het ongeval in Gistel waarbij hij levensgevaarlijk gewond raakte. Volgens de rechter stak de vrachtwagenbestuurder ruim op voorhand zijn richtingaanwijzer aan en moest het slachtoffer weten dat ernaast rijden gevaarlijk kon zijn. De 22-jarige trucker kreeg enkel een geldboete. Voor de ouders een teleurstellende uitspraak.

Het ongeval gebeurde in februari van dit jaar aan de Gistelbrug in Gistel. De toen 16-jarige Lars uit Oostende belandde er onder de wielen van een vrachtwagen toen de truck rechtsaf sloeg op het kruispunt van de Keiweg en de Vaartstraat. De gevolgen waren zwaar. “Hij brak nagenoeg elk botje in zijn lichaam en kon amper nog wandelen. Zijn bekken is een puzzel geworden”, zei Bart Bleyaert, advocaat van de tiener en zijn moeder, tijdens de vorige zitting.

Onvoorzichtig

De 22-jarige chauffeur uit Roeselare kwam zich persoonlijk verantwoorden. Volgens de verdediging was de fietser mee aansprakelijk voor het ongeval en had hij moeten remmen toen hij opmerkte dat de vrachtwagen rechtsaf wou slaan. “We willen niets afdoen aan het leed van de fietser en zijn familie”, pleitte zijn advocaat. “Maar volgens ons is de jongen toch ook onvoorzichtig geweest.” Het openbaar ministerie was evenwel duidelijk. “De vrachtwagenchauffeur verleende geen voorrang toen hij naar rechts afsloeg. Uit een reconstructie daags nadien bleek dat de fietser altijd zichtbaar moet geweest zijn voor de chauffeur”, sprak de procureur. De chauffeur zelf betuigde tijdens de vorige zitting zijn spijt. “Ik wil sorry zeggen. Ik heb hem echt niet gezien. Dit was uiteraard niet mijn bedoeling”, sprak de 22-jarige man. Ook de mama van Lars was aanwezig. “Ik vind het vooral erg dat er over de aansprakelijkheid gediscussieerd wordt”, vertelde ze.

Volledig scherm Daags na het ongeval werd een reconstructie gehouden © Bart Boterman

Deels zelf verantwoordelijk

De politierechter oordeelde woensdagochtend dat de jonge fietser, die tien maanden na het ongeval nog steeds aan het revalideren is, voor één vijfde zelf aansprakelijk is voor het ongeval. Volgens de rechtbank heeft de vrachtwagenbestuurder ruim op voorhand de richtingaanwijzer ontstoken en moest Lars opgemerkt hebben dat de vrachtwagen zou afslaan. Als 16-jarige hoorde hij te weten dat ernaast rijden gevaarlijk kon zijn en moest hij veiligheidshalve achter de vrachtwagen blijven. De trucker, die dus voor vier vijfde aansprakelijk is, kreeg wel een geldboete van 400 euro. Voor de familie is het volgens hun advocaat vooral psychologisch een teleurstellende uitspraak.