In Gistel zwaarbewolkte ochtend en zware regen

Voetbal Jupiler Pro League Anton Tanghe (KV Oostende): “Waarom tegen Club Brugge plots wel alles lukte? Moesten we dat eens weten...”

De vreugde-explosie in de Diaz Arena was voelbaar tot ver buiten Oostende. “De zege tegen Club Brugge doet deugd voor alle Oostendenaars”, glundert verdediger Anton Tanghe. “Nu moeten we het momentum vasthouden.” Volgende week staat een degradatiekraker op het programma tegen Eupen.