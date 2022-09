IN BEELD. Kleuters binden de fietsstrijd op het hoogste niveau aan

“Uiteraard was dit geen echt wereldkampioenschap”, lacht Katrien Traen. “We wilden vooral kinderen op jonge leeftijd laten proeven van hoe leuk bewegen is. Het was eerder toevallig dat ons initiatief net in het weekend van het echte WK viel. Het was de eerste keer dat we het organiseerden en de weergoden waren ons gelukkig goed gezind. We hadden een parcours voor loopfietsjes en een ander voor mountainbikes op maat van kleuters en kinderen van het eerste leerjaar. Elke deelnemer kreeg een medaille en een diploma. Amelie en Mauro mochten met hun loopfietsje het podium op. Boris, Lars en Raven blonken met hun mountainbike uit.”