"Ik wilde een Land Rover, omdat mijn vrienden ook één hadden": man leent 30.000 euro op naam van ex-vriendin

Oostende pakt uit met meer dan twintig nieuwe kunstwer­ken in de stad met achtste editie van The Crystal Ship

De achtste editie van The Crystal Ship is officieel geopend. Het street art-festival bracht tijdens de eerste week van de paasvakantie twaalf internationale kunstenaars naar de Stad aan Zee, onder wie legendes als MoMo, Hera en Slim Safont. Tijdens deze achtste editie werden meer dan twintig kunstwerken gemaakt. Alle werken zijn inmiddels opgenomen in het bestaand parcours, waardoor de teller nu op tachtig grote muren en meer dan honderd kleine werken staat.