Hoe gaat het er in de gevangenis aan toe? Leer er alles over tijdens ‘gesloten deuren’

Op woensdag 7 december kun je om 19.30 uur terecht in bibliotheek Ter Elst om te horen en ervaren hoe het leven in de gevangenis echt is. We hebben allemaal ons eigen beeld, zeker door populaire series als Orange is the New Black of Prison Break. Is dit wel echt zo? Zijn dit wel de juiste voorbeelden?

Johnny Crampe, de verantwoordelijke van de bewaking in de vrouwenafdeling van Brugge, geeft op 7 december een voordracht. Deze man werkt al meer dan 30 jaar in de Belgische gevangenissen. Kom in een uur tijd meer te weten dan in talloze uren voor het tv-scherm. Deze voordracht is gratis, vooraf inschrijven is wel verplicht en kan in Zomerloos, via 059/27.98.71 of zomerloos@gistel.be.

Vernieuwende aanpak

Op woensdag 15 december om 19.30 uur stelt Hans Claus, gevangenisdirecteur van Oudenaarde, een vernieuwende, duurzame aanpak van gevangenschap voor in bibliotheek Ter Elst. Er gaat geen maand voorbij zonder dat de gevangenissen het nieuws halen. Het politieke antwoord is vaak hetzelfde: bijbouwen van nog meer cellen. Maar is dit de juiste en enige remedie? Moeten we niet eerder de manier waarop we detentie organiseren in vraag durven stellen? Kleinschaligheid is in dit nieuwe concept essentieel: met een meer persoonlijke aanpak van de ‘bewoners/gedetineerden’ kan de re-integratie in de maatschappij voorbereid worden.

De toegangsprijs bedraagt 3 euro, vooraf inschrijven kan in de bib, via 059/27.40.41 of bibliotheek@gistel.be.

