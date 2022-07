Heyvaertlaan afgesloten wegens snoeiwerken

Spaargids.be Wat is het verschil tussen een hospitali­sa­tie­ver­ze­ke­ring en een persoonlij­ke ongevallen­ver­ze­ke­ring?

Een hospitalisatieverzekering en een persoonlijke ongevallenverzekering zijn twee verschillende verzekeringen. Wie ze per se allebei wenst, zal wel altijd een bepaalde vorm van overlapping in dekking van de ziekenhuiskosten moeten accepteren. Vermijden dat je ‘oververzekerd’ bent, is niet mogelijk omdat je bij het aangaan van die twee verzekeringen de overlappende elementen niet van het geheel kunt scheiden. Spaargids.be licht toe.

