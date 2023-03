Het weer wordt warmer in Gistel

Frituuruit­ba­ter wordt toegeta­keld met mes door minnares, maar die komt weg met werkstraf

Een 40-jarige vrouw uit Oostende heeft 95 uren werkstraf gekregen voor een steekpartij. Een frituuruitbater beweerde dat z’n minnares had uitgehaald met een mes, omdat hij z’n vrouw niet wilde verlaten. Hij hield aan de feiten een serieus litteken over in z’n gezicht.