Groen licht voor renovatie van deel ontmoetingscentrum Moere

Ichetgem Ichtegem heeft nu ook een Instagram­ac­count: "We willen inzetten op beleving”

Sinds enkele dagen heeft de gemeente Ichtegem nu ook zijn eigen Instagrampagina. Volgens communicatieverantwoordelijke Annelien Roose is het vooral de bedoeling om via dit sociaal medium de nadruk te leggen op de beleving in Ichtegm terwijl de Facebookpagina van de gemeente voor de zakelijke berichtgeving gebruikt zal blijven worden.

12 juli