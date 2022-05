Groen Gistel kant zich tegen aanleg parking aan Egide Defeverpark: “Jongeren rijden op deze plaats dagelijks met hun fiets de school in en uit”

Volgens burgemeester Gauthier Defreyne is de Ellestraat de enige optie waar extra parkeerplaatsen kunnen komen. “Al van bij de start van dit project is uitgesproken dat er een nood is aan extra parkeerplaatsen in deze omgeving. Niet iedereen is even mobiel en het park moet toegankelijk zijn voor iedereen. Een uitbreiding langs de Warandestraat bleek niet mogelijk na gesprekken met Erfgoed. De molensite is namelijk beschermd. Bijgevolg is dit de enige locatie waar extra parkeerplaatsen kunnen geplaatst worden. De inplanting van deze 12 extra parkeerplaatsen ligt vlak naast de bestaande bebouwing waardoor het aaneensluitend groen niet wordt aangetast.”