Gloednieuw politiehuis voor zone Kouter tegen eind 2023 klaar: “De huidige situatie is niet efficiënt”

De bouw van zo'n nieuw centraal politiehuis staat al lang op de agenda van de politiezone Kouter. Al in 2003 werd voorgesteld om het oud-postgebouw van de stad Gistel aan te kopen als centrale locatie. “Dat is toen niet doorgegaan, net als de verbouwingen van het politiegebouw in de Maria van Bourgondiëlaan in Torhout of de aankoop van een perceel langs de Ringlaan in Ichtegem”, zegt Anthony Dumarey, die naast voorzitter van de politiezone ook Open Vld-burgemeester is van Oudenburg. Uiteindelijk viel de keuze op de oude gebouwen van Infrax langs de Ambachtstraat in Torhout, nabij het recyclagepark. Een dossier dat in 2017 in stroomversnelling kwam.