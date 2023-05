Gistelnaars genieten opnieuw van BOEBS-wandeling en fietstocht

Vogelop­vang­cen­trum Oostende zoekt vrijwilli­gers om drukte op te vangen: “Vooral egels en kauwen vallen nu ten prooi”

De drukte in het Vogelopvangcentrum (voc) Oostende zwelt aan. De kauwen, die vaak hun nest in de schouw maken, vliegen uit en ook de egels ontwaken uit hun winterslaap. Dat die lentetaferelen niet altijd even vrolijk verlopen, weten de vrijwilligers van het voc maar al te goed. Zij hopen snel extra helpende handen te vinden. De kauwen juichen de hulp alvast luidkeels toe, blijkt uit het filmpje dat we konden maken.