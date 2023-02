Gistel zet dementie in de kijker met nieuwe actie

Boetiek IF viert 50-jarig bestaan met heropening in vernieuwde winkel: “Nu is het écht mijn eigen zaak”

Al 50 jaar is Boetiek IF een vaste waarde in de Alfons Pieterslaan in Oostende. Dit weekend vierden ze die verjaardag met de heropening van de vernieuwde winkel. Uitbaatster Murielle Wallenbourg (47) nam de familiezaak in 2016 over van haar moeder Nicole en heeft er nu haar eigen ding van gemaakt. “Het interieur is vernieuwd, maar de kwaliteit van onze kledij blijft dezelfde.” Wij gingen kijken, en vroegen meteen ook naar het geheim achter een zaak die al een halve eeuw succesvol is.