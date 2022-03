Gistel steunt lokale ondernemers met nieuwe uitgave ‘Curieuzeneuzen in uzze industriezone’

De brochure is een extra middenkatern van de lente-editie van het infoblad de Gistelzine. Meer dan 50 Gistelse bedrijven zijn opgenomen in de brochure die ook opgenomen wordt op de website www.gistel.be . Wekelijks worden ook enkele bedrijven voorgesteld via de Facebookpagina van de stad.

Schepen van lokale economie Dries Depoorter is erg trots op deze verwezenlijking: “We focussen bij verschillende acties vaak op de handelaars in het centrum. Nu treden we eens buiten ons centrum. De kleine, grote en middelgrote bedrijven uit onze industriezone stellen we nu eens voor aan onze burgers. Deze bedrijven zijn een belangrijke speler voor de werkgelegenheid in onze stad. Daarnaast benadrukken we de brede waaier aan geschikte aannemers of bedrijven in de buurt. Ook bedrijven die werken uitvoeren buiten onze stad komen zo eens in de kijker.”