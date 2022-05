Gistel start prijsvraag voor ruwbouwwerken Zomerloos op

Gistel Nieuwe indoor Padel Hall officieel geopend in Ghistele­hof

De nieuwe Franck Berrier Indoor Padel Hall is dit weekend officieel geopend in Sportcomplex Ghistelehof. Er zijn drie nieuwe padelvelden te vinden die overdekt zijn en dus heel het jaar door en bij elk weer gebruikt kunnen worden. Daarnaast is er ook een nieuw tennisveld gelegd in kunstgras en een omniveld dat voor verschillende sporten gebruikt kan worden.

10 april