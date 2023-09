Gistel start met ophaling composteerbare fracties in voorjaar 2024

“Wat is een klein beetje afzien als we dat ventje kunnen helpen?”: Mario en Tom lopen 12 uur lang voor trike voor Xiano (9)

Ultraloper Mario Peene (47) uit Bredene e kinesist Tom Decorte (46) uit Oostende zijn in hun opzet geslaagd. Zaterdag liepen ze samen twaalf uur lang rond de Spuikom met één strak doel voor ogen: geld inzamelen voor een trike voor Xiano (9) die door een aangeboren aandoening moeilijk te been is. Het enthousiasme onder de deelnemers was groot en de dankbaarheid van Xiano nog groter.