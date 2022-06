Gistel plaatst eerste Warme Williambank op jeugdsite ‘Torp

Ichtegem 275 deelneem­sters voor totaal vernieuwde Ladies Night 2.0 in Eernegem

Vanavond organiseerde de gemeente Ichtegem in samenwerking met Burensportdienst MIVOS de volledig vernieuwde Ladies Night 2.0 in het Sport- en cultuurcentrum in Eernegem. In totaal kwamen 275 deelneemsters van alle leeftijden proeven van populaire en ook gloednieuwe sporten tijdens laagdrempelige initiaties. Pound, swiss jump en boksen leken het meest in trek te zijn. “We zijn erin geslaagd om de dames op een recreatief niveau te laten kennismaken met een brede waaier aan sporten”, zegt Martine Vanoverbeke die sportfunctionaris is in Ichtegem. Deze groep vriendinnen en mama’s van jeugdspelers bij SK Eernegem had er alvast veel zin in. “Enkelen van ons namen eerder al deel aan dit concept in Lichterveld maar het is leuk dat we nu in onze eigen gemeente een leuke sportieve avond kunnen beleven”, vertelt Kim Desmedt. Na het sportieve gedeelte volgde een Italiaans buffet en een optreden van coverband De Toâpe Geraapte.

