Gistel organiseert participatieavond rond Buitenschoolse Opvang en Activiteiten

Bulgaarse bende krijgt celstraf­fen tot 50 maanden voor diefstal­len van werkmateri­aal bestelwa­gens

Vier Bulgaren hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 50 maanden gekregen voor 15 inbraken en 11 pogingen daartoe in voertuigen. De criminelen hadden het vooral gemunt op werkmateriaal in bestelwagens.