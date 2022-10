Gistel organiseert opnieuw afvalbad voor scholieren van het vierde leerjaar

Oudenburg Nieuwe jonge inwoners verwelkomd tijdens geboorte­feest

Dit weekend werden in het geboortebos in Oudenburg heel wat boompjes geplant tijdens het geboortefeest. “We mochten in 2021 86 nieuwe jonge inwoners verwelkomen in Oudenburg en dat moest gevierd worden”, zegt schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren (Open Vld).

10 oktober