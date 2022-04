Gistel organiseert eerste Urban Trail Run op 9 september

Iedereen is welkom op 9 september in Gistel om rond te lopen of wandelen in de stad. Op het parcours kun je echt ‘racen’ maar evengoed heerlijk wandelen met de hele familie. De stad wil er een groot feest van maken met randanimatie en muziek. De handelaars staan voor jou klaar tijdens een laatavondopening en een treintje brengt de genieters op hun gewenste bestemming. De Urban Trail Run is ten voordele van Think Pink en wordt hét Gistels loopfeest van 2022. Je kan dus aan je gezondheid werken en een goed doel steunen.