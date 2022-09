Gistel opent ontmoetingsruimte voor ouders en kinderen in lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer

Westende Sint-Laureins­dui­nen krijgen een herstelde natuur en nieuwe wandelpa­den

In de Sint-Laureinsduinen in Westende wordt de typische natuur hersteld. Pony’s zullen grazen, zodat de duinen niet opnieuw dichtgroeien met struiken. Extra van de Sint-Laureinsduinen genieten, kan vanaf de wandelpaden of het mountainbikepad aan de rand van de begrazingszone.

26 september