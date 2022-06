Gistel opent officieel zijn stadsomlopen

De groene, gele en rode pijlen zijn rechtstreeks op de grond aangebracht. Er zijn dus geen klassieke wegwijzers gemaakt om aan palen te bevestigen. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat dit nieuwe type signalisatie wordt gebruikt. Gistel kan dus dienen als voorbeeld voor de andere gemeenten in Vlaanderen. Dit nieuwe type signalisatie prikkelt de Gistelnaars, want de stad kreeg hier tijdens de voorbereidingswerken al verschillende vragen over.

Er zijn in totaal drie parcours ontwikkeld: het groene parcours in het centrum van 2,8 km, de rode route in en rond het centrum van 5,6 km en het blauwe parcours in deelgemeente Snaaskerke van 4,9 km. Het parcours in Snaaskerke wordt pas geopend na de wegenwerken. Via een gele verbindingslus wordt het verbonden met de looproutes in het centrum.