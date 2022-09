Gistel kleurt roze voor eerste Urban Trail Run

Oostende Buurtnet­werk Vuurtoren­wijk stimuleert kinderen om zich te ontwikke­len met lees- en speelmate­ri­aal: “Nu willen we het uitrollen in alle wijken van de stad”

Oostende startte in 2019 in het kader van een subsidie met een buurtgericht netwerk in de Vuurtorenwijk. Het netwerk bracht de wensen en noden van de wijk in kaart en op basis daarvan werd nu een actieplan opgemaakt om leer- en ontwikkelingskansen in de buurt te verankeren.

