Gistel gaat samenwerking aan met Tsjaka kampen om extra sportkamp tijdens eerste week van paasvakantie te creëren

Verschillende kinderen staan momenteel op een wachtlijst bij een gebrek aan aanbod in de paasvakantie. Een oplossing werd gezocht en gevonden bij partner Tsjaka kampen. Tjaka organiseert kampen en vakanties voor kinderen en jongeren. Het kamp vindt plaats tijdens de eerste week van de paasvakantie in vrijetijdscentrum Zomerloos. De kampdag start om 8 uur en eindigt om 17 uur. De deelnameprijs per kind bedraagt voor kleuters 16 euro per dag en voor kinderen van de lagere school 80 euro per week. Er is korting mogelijk met de Vrijetijdspas. Inschrijven kan via de website van Tjaka. Klik in de Kampzoeker onder ‘Plaats’ op ‘Gistel- Zomerloos’.