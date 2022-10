Gistel brengt wijzigingen aan in brandprogramma van openbare verlichting

Op korte termijn wordt het brandprogramma van de openbare verlichting aangepast. De openbare verlichting wordt nu van zondag tot en met donderdag gedoofd van 23 tot 5 uur. Vroeger was dit van maandag tot en met donderdag van 24 tot 5 uur. De stad gaat dus van 4 naar 5 dagen in de week en van 5 naar 6 uren per dag. Dit levert een geschatte besparing op van 54.000 kWh per jaar. Aan een gemiddelde kWh-prijs van 55 cent is dit een besparing van om en bij de 30.000 euro.