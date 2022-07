Gistel beloont deelnemers van de stempelactie

Dit jaar krijgt de hoofdwinnaar een cheque voor een e-bike ter waarde van 2.500 euro, te spenderen in een Gistelse fietsenwinkel. De gelukkige winnares is Chantal Vermeersch. Daarnaast waren er ook nog 90 aankoopbonnen van 15 euro te winnen, geschonken door de deelnemende handelaars. De winnaars van de aankoopbonnen kunnen hun bon komen ophalen in de winkel zelf. De lijst met winnaars is gepubliceerd op de website www.gistel.be. De lijst zal ook ter beschikking liggen aan het onthaal van het administratief centrum. “Met deze campagne willen we de klanten van de handelszaken en markten in Gistel aanmoedigen om vaker met de fiets of te voet boodschappen te doen. Deze campagne motiveert inwoners bovendien om meer bij afzonderlijke detailhandels te winkelen”, zegt schepen Wim Gevaert (Open Vld).