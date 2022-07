Get Ready zet tent van Rocktopus op stelten

Diksmuide Zelfs de NH90-helikopter kwam afscheid nemen: indrukwek­kend militair afscheid van overleden brandweer­man Johnny (53)

Vrienden, familie en collega’s hebben zaterdagmorgen afscheid genomen van de Diksmuidse brandweerman Johnny Beernaert (53). Johnny overleed twee weken geleden bij een tragisch bootongeval in New York. Zijn uitvaart werd er één met militaire eer, aangezien de vijftiger ook actief was bij Defensie. Het leverde indrukwekkende taferelen op, waarbij de vele aanwezigen ook meermaals een traantje wegpinkten. “Ik weet niet hoe ik verder moet zonder jou”, schreef Johnny’s vrouw onder meer in een brief.

