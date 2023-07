Wielrennen Profs Timothy Dupont na twee ritzeges in China maandag blikvanger in GP Raf Jonckheere in Westrozebe­ke

Twee ritzeges, een tweede en een derde plaats, tweede in de eindstand op punten: voor Timothy Dupont (35) en Tarteletto-Isorex was de Chinese Tour of Qinghai Lake een succesvolle operatie. Maandag is hij één van de blikvangers tijdens de profkermiskoers in Westrozebeke (start 14 uur).