RECONSTRUC­TIE. Hoe koeltechni­cus (53) zich ontpopte tot kunstdief, maar uiteinde­lijk z'n hand overspeel­de: "Hij begon te veel risico's te nemen”

De 53-jarige D.D. uit Waasmunster werkte de voorbije jaren als verkoper-technicus in de sector van de warmtepompen en ventilatiesystemen, maar hield er daarnaast een niet onaardige criminele bijverdienste op na. Hij roofde volgens het gerecht tal van kostbare kunstvoorwerpen in designwinkels en kunstgalerijen in West-Vlaanderen, maar wellicht ook daarbuiten. “Maar deze zomer werd hij te overmoedig”, vertelt één van de slachtoffers. Een reconstructie van hoe de politie vorige week een halt kon toeroepen aan de strooptocht van de vijftiger.