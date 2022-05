Gemeenteraad keurt masterplan voor dokter Egide Defeverpark goed: “Het moet een plek creëren voor elke Gistelnaar”

Gistel Ma­rie-Hélè­ne en broer Egide Defever officieel ereburger van Gistel

Tijdens een speciale zitting van de gemeenteraad is zowel zus als broer Defever tot ereburger van Gistel benoemd. Marie-Hélène deed onlangs een riante schenking om het nieuwe stadspark in te richten, wijlen Egide was jarenlang een bekende en graag geziene dokter in de stad.

