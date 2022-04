Ga op kunstwandeling in Snaaskerke

Morgen 9 april kan je in het ontmoetingscentrum van Snaaskerke terecht voor de opening van de kunstwandeling die start om 10 uur. De wandeling zelf is zes kilometer lang en start in de dorpsstraat 91 in Snaaskerke. De kunstwerken worden tentoongesteld in de voortuinen en achter de ramen van de dorpsbewoners. De kunstwandeling is georganiseerd door Erwin David van dAS metaal art en loopt van 9 april tot 31 juli.