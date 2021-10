Eigenaar betrapt man die paard vastbindt met tuinslang: “Wou hij haar verkrachten of verminken?”

Gistel/OudenburgIn Gistel is opnieuw een van de paarden van Paul Vanhixe en Sibylle Arix vastgebonden door een onbekende. Nadat vorig jaar al een veulen werd geviseerd, betrapte Paul dit keer een man die een tuinslang rond de hals van merrie Spot had geknoopt, om haar aan een bovenbalk van het schuilhok vast te leggen. “Ik heb hem nog met de wagen achtervolgd, maar toen liep hij de velden in”, zegt Paul (57). “Mijn grootste vrees is dat er een paardenbeul rondloopt.”

Het was maandagmiddag toen Paul Vanhixe uit Oudenburg de indringer betrapte. Zijn weiland van 2,4 hectare groot ligt op de hoek van de Dullaertweg en de Vaartdijkstraat in Gistel, op de grens met Westkerke. Hij houdt al 34 jaar paarden en heeft er vier zitten in de weide. “Elke dag ga ik wel eens kijken hoe het gaat met onze paarden. Nietsvermoedend kwam ik het schuilhok binnen. Ik zag dat er een van de waterslangen waarmee we het water bijvullen, rond de hals van Spot gebonden was. Ernaast stond een man op een emmer, die de slang aan de bovenbalk vastmaakte. Ik schrok me een bult”, vertelt Paul.

Achtervolgd

“De indringer zette het meteen op een lopen en dook weg in zijn kap. Hij moet behoorlijk fit zijn geweest, want de man sprong vlot over de poort van 1,60 meter hoog. Vervolgens liep hij weg in de richting van de Dullaertweg. Ik reed hem achterna met mijn wagen, maar vervolgens is hij de velden ingelopen, richting de Brugse Baan”, gaat Paul verder. Volgens zijn beschrijving gaat het om een man in donkere kledij.

Volledig scherm © Sibylle Arix

“Ik heb de politie gebeld en die is onmiddellijk ter plaatse gekomen. Ze hebben nog gepatrouilleerd in de buurt, maar de indringer was nergens meer aan te treffen. De politie heeft beloofd om meer te patrouilleren in de buurt”, zegt Paul. “Gelukkig was Spot niet gewond, maar ik heb er volledig het raden naar wat die man van plan was. Het ziet in elk geval niet goed uit. Wou hij haar verkrachten of genitaal verminken?”, vraagt Paul zich af. “Mijn grootste vrees is dat er een paardenbeul rondloopt. Het is tenslotte al de tweede keer, hé.”

Camera’s

Want in juli vorig jaar werd al een veulen van Spot vastgebonden met een rolluiklint. Het ding hing rond de hals van het veulen, dat zichzelf wellicht had losgerukt. “Het bezorgt ons hoe dan ook een heel naar gevoel dat iemand dingen uitspookt met onze paarden. We hebben er al aan gedacht om camera’s te plaatsen. Mensen die verdachte handelingen zien rond paardenweides, vraag ik met aandrang om de politie te verwittigen.”

Volledig scherm In juli 2020 had een veulen van Spot al een rolluiklint rond de hals. © Sybille Arix

Lees ook: