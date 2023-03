Eerste voorstellen van wijkraad Gistel Oost goedgekeurd

Parket onderzoekt schietpar­tij in Oostende

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, onderzoekt een schietpartij in Oostende. Dat meldt het parket zaterdag. Het incident vond zaterdag in de vroege ochtend plaats in de Toekomststraat. De omstandigheden zijn onduidelijk, maar volgens onze informatie viel er één gewonde.