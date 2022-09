Eerste fair play-ouders beleven een rustige wedstrijd in Westende. “Ik ben niet bang om andere ouders aan te spreken, maar gelukkig was dat niet nodig”

“Goed zo, Lars”, “Komaan éh, Millan”, “Allez boys, help elkaar”. De kreten langs het veld van Beaufort Middelkerke klinken enkel aanmoedigend. Ook aan de andere kant is er een gemoedelijke sfeer bij de supporters uit het naburige Gistel. Voor het eerst werd voor elke ploeg ook een fair play ouder aangeduid. Die kan andere ouders en supporters aanspreken op onsportief gedrag. De bedoeling is om binnen de clubs met een beurtrol te werken. Clubs kunnen elk weekend een andere ouder aanstellen als fair play-ouder. “We willen geen politie spelen en strikt controleren, maar juist op een positieve manier de sportiviteit op en rond onze velden bevorderen”, zegt Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen. De fair play-ouders moesten tijdens de eerste wedstrijd echter niet tussenkomen. “Des te beter. Dat wil zeggen dat het allemaal goed verloopt”, lacht Lindsay Rau. Haar zoon Dylan (14) speelt bij Gistel. “De sfeer bij onze bende zit heel goed, we hebben eigenlijk geen problemen met ouders die te fanatiek zijn. Ik vind het wel een goed initiatief want ik weet dat er soms wel problemen zijn tijdens wedstrijden. Er zijn soms wel mensen die een beetje te hard opgaan in het spel. Dat is ook niet leuk voor de spelers. Het blijft een hobby voor de kinderen. Ik vind dit wel een goed initiatief. Door dit project worden mensen er aan herinnerd dat ze zich moeten inhouden. De sociale controle kan een preventief effect hebben”, denkt Lindsay.

Johan Bos, papa van Jens (14) houdt de boel in de gaten bij de supporters van Middelkerke. Hij zag in het verleden al vaak problemen langs het voetbalveld. “Ik heb zeker al eens toestanden meegemaakt toen ik optrad als gelegenheidsscheidsrechter bij jeugdreeksen. Ik ben toen zelfs eens naar ouders afgestapt en heb mijn materiaal afgegeven en gevraagd of ze het zelf wilden doen. Het gaat soms heel ver wat mensen allemaal roepen. Je moet als speler of scheidsrechter heel wat slikken en dat is jammer. Het blijft tenslotte een hobby en het moet leuk blijven. We zitten op gewestelijk niveau waardoor de druk ook niet hoog ligt, zolang ze zich maar amuseren. Ik kan me voorstellen dat het er op hogere niveaus wel anders aan toegaat.” Johan heeft er geen moeite mee om andere ouders aan te spreken. “We hebben al gevallen gehad waarbij een vader op het veld liep om een speler aan te vallen die zijn zoon per ongeluk pijn gedaan had. Op dat moment moet je mensen er wel eens aan herinneren dat het kinderen zijn. Bij onze ouders zit de sfeer gelukkig goed.”