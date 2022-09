Dronken vrouw (30) ligt op rijbaan in Gistel

Oostende Oostende­dag breidt uit naar twee dagen. “September is het moment waarop we de Oostendena­ren vieren”

Op 10 en 11 september viert Oostende feest. De Oostendedag is dit jaar niet één, maar twee dagen. Op zaterdag is er een avondfeest in de ACEG Wellington Hippodroom en op zondag is er feest in alle Oostendse wijken.

