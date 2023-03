Dominique Lannoo (60) brengt vierde Franse roman uit: “Frans voelde altijd beter aan dan Nederlands”

Door een hernia begon Dominique Lannoo (60) met schrijven. Nu bracht ze intussen haar vierde Franse roman L’enfant de l’amour’ uit. En daarnaast verhuisde ze recent naar Gistel, de geboortestad van haar man. “Het is hier allemaal nieuw voor mij, maar ik voel me intussen wel thuis”, zegt Dominique.

Sinds september 2022 zijn Dominique Lannoo en haar man van Izegem verhuisd in het ouderlijke huis van haar man in Gistel. Daar wonen ze nu in een mooie villa in de Abdijstraat. Daar schrijft en schildert Dominique in haar vrije tijd, wanneer ze niet in Kortrijk moet zijn. Ze is er docent Frans aan het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van hogeschool VIVES. Intussen is Dominique al aan haar vierde roman, en dat allemaal in het Frans. “Ik ben een echte francofiel. Ik ben tweetalig opgevoed en kan vlotter schrijven in het Frans. Het voelt altijd beter aan om in het Frans te schrijven dan in het Nederlands”, vertelt Dominique.

Hernia

“Mijn eerste roman bracht ik in februari 2018 uit”, zegt Dominique. “Het schrijven wilde ik al langer doen maar de tijd en vooral de mindset ontbraken steeds. Toen ik in mei dat jaar noodgedwongen mijn hoofd moest vrijmaken om te revalideren van een hernia-operatie, ben ik aan mijn project begonnen. Het resultaat was ‘Reflets Turquoises’. De schrijfmicrobe had me toen wel erg te pakken en in november 2018 publiceerde ik al mijn tweede roman ‘Mon Marathon’. In volle coronacrisis, in september 2020, kwam dan mijn derde roman uit ‘Le cri du coeur’. Deze keer slaagde ik erin om een Franse uitgeverij voor mij te winnen ‘Editions Persée’. Nu kwam mijn vierde boek uit, ‘L’enfant de l’amour’, uitgegeven bij Les Presses du Midi, een Franse uitgeverij in het Zuiden van Frankrijk.”

Dit vierde boek gaat over de relatie tussen drie sterke vrouwen tegen de achtergrond van Madagaskar. “Dat idee kwam wanneer ik en mijn man op vakantie waren in Madagaskar. We hadden daar een gids die haar cultuur deelde op een heel mooie manier en dat raakte mij wel. Dat multiculturele vind ik iets heel moois en gebruik ik graag in mijn boeken”, vertelt Dominique. “Mijn boeken zijn niet autobiografisch, maar ik gebruik wel elementen uit mijn echte leven voor mijn verhalen. Mensen die mij kennen, herkennen mij wel in de boeken.”

Getekende kaften

De kaften van haar boeken vertellen ook een verhaal. “Het is de zoon van mijn man, Korneel Detailleur, die de kaften maakt. Hij tekent iets dat te maken heeft met het verhaal. Zo is op de kaft van ‘L’enfant de l’amour’ drie vrouwen te zien omdat het over drie vrouwen gaat, en daarnaast heb je een sleutelgat die verwijst naar een geheim die ze hebben en die duidelijker wordt hoe verder je leest.”

Evident is het wel niet om Franse romans te verkopen in Vlaanderen. “Maar dat vind ik niet zo erg. Ik ben al aangenaam verrast om te ervaren dat ik telkens zelf een 150-tal boeken verkocht krijg. Ik schrijf deze boeken vooral om de mensen mijn liefde voor de Franse taal te delen. Het leukste is dat je boeken gelezen worden en dat de mensen ermee bezig zijn. Ik wacht altijd op de reacties van de lezers, dat geeft een echte boost”, zegt Dominique. “Dit vierde boek zal niet de laatste zijn. Ik doe het heel graag en zal zeker verder schrijven. Ik heb al heel wat ideeën voor volgende boeken, maar voorlopig wacht ik nog even om te beginnen schrijven aan een volgende.”

Geïnteresseerd in een boek van Dominique Lannoo? Ze zijn altijd beschikbaar op haar website of contacteer haar via mail op dominique.lannoo@telenet.be.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.