Dit jaar komen er 15-tal extra laadpalen bij in Gistel

voetbal JPL Ontgooche­ling troef bij KV Oostende: “Deze match toont hoe brutaal voetbal kan zijn”

KV Oostende ging in extremis onderuit tegen Westerlo: 1-2. De fatale tegengoal - een afgeweken bal via Rodin - viel in de absolute slotminuut van de extra tijd. “Eigenlijk ben ik heel boos over die situatie”, sakkert trainer Thalhammer. “Het is echter nog niet voorbij", houdt middenvelder Dewaele de moed erin.