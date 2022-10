Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Oostende “Na de explosie, wie helpt mee met de heropstart van Lizette en Lucien?” Ouders van medewer­kers starten crowdfun­ding voor getroffen restau­rants

Voor Griet en Babette en de andere bijzondere medewerkers van Lizette en Lucien is bij de gasexplosie in Oostende op 13 oktober hun job en hun houvast in het leven weggeblazen. Hun mama’s zetten daarom een actie op om geld in te zamelen om de horecazaken terug te kunnen opstarten. “De beste manier om het drama te verwerken is om zo snel mogelijk in een normaal dagelijks leven te stappen.”

17:32