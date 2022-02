Dashcambeelden tonen hoe wind bestelwagen gracht in blaast in Snaaskerke: chauffeur lichtgewond

West-Vlaanderen Van een gratis glas champagne in Ieper tot pompende housemu­ziek in Roeselare: in deze clubs in West-Vlaanderen dans je dit weekend tot in de vroege uren

Het is eindelijk zover! De coronabarometer staat op oranje en dus opent de evenementensector opnieuw zijn deuren. Zonder mondmasker en zonder sluitingsuur. Hoog tijd om de dansbenen los te gooien tot in de vroege uurtjes. In deze 7 clubs in West-Vlaanderen beleef je dit weekend gegarandeerd een onvergetelijke avond.

16 februari